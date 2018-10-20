ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:18 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و2 سفينة بضائع عامة . بينما غادر 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174801.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55317 طنا.

كما غادر الميناء قطار لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 1365 طن قمح ، في حين غادر 80 سيارة نقل محملة بـ 4033 طن قمح.

هذا وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 6000 طن يوريا و2554 طن فوسفات و1300 طن رمل و9445 طن ملح 1600 طن علف.
loading...

ترشيحاتنا

20 لاعبا فى قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي أفريقيا

هل يعتبر تقويم الأسنان تبديل لخلق الله ... علي جمعة يجيب

تعرف على التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام هدرسفيلد تاون فى الدوري الانجليزي

المحرصاوي: شيخ الأزهر يستحق جائزة نوبل للسلام بجدارة

ليفربول بقيادة محمد صلاح يبحث عن استعادة الثقة أمام هدرسفيلد صبحي بالبريميرليج.. اليوم

المجلس المصري: حصلنا على وعد رئاسي روسي بعودة السياحة كاملة لمصر ..فيديو

بسبب التختة الأولى .. مواطن يتهم مدرسا بكسر ذراع نجله بالمنيا

دوري التأجيلات.. الإنتاج الحربي يتصدر والاتحاد يتأهب لخطف الوصافة من الزمالك

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

سقوط طالبة من شرفة منزلها أثناء نشر الملابس بالدقهلية

بدء التشغيل التجريبي لـ4 محطات من المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث.. فيديو

النيابة تقرر ضبط وإحضار هاني زادة في مخالفات الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

فيديو

آلاف البريطانيين يحتجون في لندن لاستفتاء ثان على خروج بريطانيا ..فيديو
تعرف على مؤشرات الإصلاح الاقتصادي المصري.. فيديو
محافظ البحيرة: نستهدف مضاعفة الإنتاج السمكي العام المقبل ..فيديو
تعرف على تفاصيل مبادرة مسعفون بيئيون ..فيديو
الزراعة: تخصيص 25% من الإنتاج السمكي بالبحيرة للأهالي بأسعار مخفضة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟