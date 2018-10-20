ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و2 سفينة بضائع عامة . بينما غادر 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.



وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174801.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55317 طنا.



كما غادر الميناء قطار لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 1365 طن قمح ، في حين غادر 80 سيارة نقل محملة بـ 4033 طن قمح.



هذا وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 6000 طن يوريا و2554 طن فوسفات و1300 طن رمل و9445 طن ملح 1600 طن علف.