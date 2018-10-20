ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

المحرصاوي: شيخ الأزهر يستحق جائزة نوبل للسلام بجدارة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:27 م
فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
محمد شحتة
أكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، يستحق بجدارة، جائزة نوبل للسلام، طالما خضعت مبادراته المثمرة، ومواقفه التاريخية، وجولاته الخارجية الناجحة لنظرة منصفة وموضوعية متجردة.

وأوضح المحرصاوي، في بيان له اليوم، أن شيخ الأزهر يجوب العالم، ويتبنى حوارًا حضاريًا بين الشرق والغرب، بخطاب فكرى متفرد؛ ترسيخًا للأخوة الإنسانية، والزمالة العالمية، والسلام العالمى، وحق المسـاواة بين الناس والعيش المشترك بينهم؛ انطلاقًا من الرسالة السامية التى يضطلع بها الأزهر منذ ما يربو على الألف عام؛ لنشر صحيح الدين بمنهجه المعتدل، بما يُسهم فى تعزيز قيم التسامح والتعددية وشرعية الاختلاف، وثقافة الحوار وقبول الآخر، واحترام ثقافات الشعوب، ويعكس ترجمة صادقة أمينة لروح الإسلام.

وقال إن فضيلة الإمام الأكبر، استطاع أن يُؤسس لحوار حضارى تاريخى بين الشرق والغرب، بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدينية فى العالم، بما يُسهم فى صناعة السلام بين علماء ورجال الدين أولًا، ويُمَّكنهم من نشره بين المواطنين، خاصة الشباب الذين يجب أن نخلق منهم صُنَّاعًا للسلام، ينشرون قيم المواطنة، والتعايش، والاندماج الإيجابى، بما يُحقق الاستقرار بين المجتمعات؛ انطلاقًا من الفهم الرشيد لحقيقة الأديان، والرسالات الإلهية، البريئة من الدماء التى تُراق باسم هذا الدين أو ذاك، التى ما جاءت إلا لإسعاد البشرية.

ولفت إلى أن شيخ الأزهر، يتقلد أرفع الأوسمة، والدكتوراه الفخرية من زعماء العالم وكبرى المؤسسات الدولية، بما يعكس عالمية رسالة الأزهر، ويُعَّبر عن التقدير الدولى المستحق لمشيخة «العلم والإسلام»، والدور المتعاظم للإمام الأكبر فى مواجهة الفكر المتطرف، ونشر الفهم الحقيقى للدين الحنيف بمنهج علمى رصين يرتكز على السلام والأخوة الإنسانية.

وأوضح أن كثيرًا من زعماء العالم والمؤسسات الدولية عبَّرت عن تقديرها لجهود فضيلة شيخ الأزهر، فى هذا الصدد، قائلة: «إنه إمام السلام، والإخوة الإنسانية فى العالم».

وأضاف أن فضيلة الإمام الأكبر يتبنى مسارات متعددة لتفكيك الفكر المتطرف، ميدانيًا: عبر قوافل «الدعوة والسلام»، وإلكترونيًا: من خلال مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية الذى يرصد شبهات المتطرفين ويرد عليها بمختلف اللغات، والتصدى لنزعات التكفير والكراهية، وإرساء دعائم السلام العالمى، مُثَّمنًا الجولة الخارجية الناجحة التى أجراها فضيلة شيخ الأزهر، فى أوزباكستان، وكازاخستان، وإيطاليا، وحرصه على لقاء بابا الفاتيكان فى إطار جهوده الرامية؛ لتعزيز السلام ومواجهة العنف والكراهية والتطرف.
loading...

ترشيحاتنا

تريزيجيه يضع بصمته في خماسية قاسم باشا أمام أخيسار

الإمارات تشيد بتوجيهات وقرارات الملك سلمان بشأن قضية خاشقجي

عاصفة خاشقجي تطيح بقيادات استخباراتية.. السعودية تعلن وفاته رسميا وهذا موقف تركيا ورد ترامب

3 إجراءات اتخذتها السعودية لكشف ملابسات قضية جمال خاشقجى

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الرمان؟

5 مشاكل صحية تسبب آلاما مفاجئة فى منطقة الصدر

محمد رمضان وبوسي يشعلان ختام زفاف شيماء سيف.. صور

شريهان تبهر جمهورها بجمالها في حفل زفاف شيماء سيف

20 لاعبا فى قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي أفريقيا

خلفان يعلق على إعلان السعودية عن وفاة خاشقجي

ليفربول بقيادة محمد صلاح يبحث عن استعادة الثقة أمام هدرسفيلد صبحي بالبريميرليج.. اليوم

النواب يحاصرون المسئولين بطلبات إحاطة.. برلماني يقترح زراعة أشجار مثمرة في الشوارع بدلا من نخيل الزينة.. ومطالب برلمانية بإزالة أسماء الجماعات الإرهابية من شوارع مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

فيديو

آلاف البريطانيين يحتجون في لندن لاستفتاء ثان على خروج بريطانيا ..فيديو
تعرف على مؤشرات الإصلاح الاقتصادي المصري.. فيديو
محافظ البحيرة: نستهدف مضاعفة الإنتاج السمكي العام المقبل ..فيديو
تعرف على تفاصيل مبادرة مسعفون بيئيون ..فيديو
الزراعة: تخصيص 25% من الإنتاج السمكي بالبحيرة للأهالي بأسعار مخفضة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟