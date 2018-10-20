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ثقافة

تنورة وعرض واحات برمز الصداقة بأسوان..صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:42 م
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عرضا لفرقتي التنورة التراثية والوادي الجديد للفنون الشعبية برمز الصداقة صباح اليوم ضمن مجموعة متنوعة من العروض الفنية بمزارات أسوان السياحية في إطار فعاليات مهرجان أسوان للفرق المصرية احتفالا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في ذكرى مولده خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.

قدمت خلالها فرقة التنورة فقرات التنورة الاستعراضية والمديح، بجانب فقرات من التراث الواحاتي منها الخزام، المقرونة، والكف".

يذكر أن فعاليات المهرجان تقام بقصر ثقافة أسوان، وقصر ثقافة كوم أمبو، وقصر ثقافة حسن فخر الدين، وقصر ثقافة السباعية، جزيرة النباتات، ومتحف النوبة، ورمز الصداقة، ومتحف النيل وتشارك خلال الفعاليات فرق الحرية للفنون الشعبية، التنورة التراثية، أسوان للفنون الشعبية، أسيوط للفنون الشعبية، الأقصر للفنون الشعبية، والوادي الجديد للفنون الشعبية.
تنورة وعرض واحات برمز الصداقة بأسوان..صور
تنورة وعرض واحات برمز الصداقة بأسوان..صور
تنورة وعرض واحات برمز الصداقة بأسوان..صور
تنورة وعرض واحات برمز الصداقة بأسوان..صور
تنورة وعرض واحات برمز الصداقة بأسوان..صور
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