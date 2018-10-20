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رياضة

أرقام قياسية حققها لاعبو مانشستر يونايتد وتشيلسي خلال مواجهة الـ 100 دقيقة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
عبدالله هشام
تعادل فريق تشيلسي مع منافسه مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج "معقل البلوز" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز الانجليزي "البريميرليج".

ونعرض لكم أهم أرقام المباراة:

- ساري المدير الفني لفريق تشيلسي أصبح أول مدرب في تاريخ البلوز لا يخسر في أول 9 مباريات له في البريميرليج

-مارسيال لاعب مانشستر يونايتد سجل 4 أهداف في آخر 4 مباريات لعبها بشكل أساسي مع الفريق

- وصل مارسيال إلى هدفه رقم 40 مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات

-يعد هدف مارسيال هو أول هدف لفريق يدربه مورينيو في ملعب الستامفورد بريدج منذ رحيله من تشيلسي

-لم يخسر تشيلسي في آخر 64 مباراة بالدوري الإنجليزي في ستامفورد بريدج، حيث كان متقدمًا في الشوط الأول (فوز 54، تعادل 10) ، آخر خسارة كانت أمام آرسنال في أكتوبر 2011 (5-3).

-جميع اهداف روديجير مع تشيلسي في البريميرليج كانت في ملعب الستامفورد بريدج

- ويليان قام بصناعة 9 أهداف منذ بداية الموسم الماضي، أكثر من أي لاعب آخر في تشيلسي

-روديجير سجل أول هدف لتشيلسي هذا الموسم بالرأس.
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