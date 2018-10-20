ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

مين فيهم خطافة الرجالة.. لماذا احتفل الجمهور بـ دينا الشربيني وهاجم سمية الخشاب

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:04 م
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
أحمد سالم
في مشهد غير متوقع، أشار عمرو دياب إلى دينا الشربيني لتصعد إلى المسرح بجواره، مداعبا لها "جبتلكو برج الحوت بنفسه اهو"، لينهي بذلك فصولا من الكلام والشائعات حول العلاقة التي لم يتحدث عنها عمرو ولم يباشر بها الجمهور سوى من خلال هذا الموقف.

الجمهور في الحفل استقبل موقف عمرو بالتهليل، والتصفيق وهو ما ساد تعليقات جمهور السوشيال ميديا أيضا والذي نشر الفيديو على نطاق واسع معجبين بموقف عمرو الذي وصفوه بـ الرومانسي.
مين فيهم خطافة الرجالة..
التهاني والمباركات انهالت على دينا الشربيني، التي استطاعت بعد أقل من سنة من الخروج من السجن أن تملأ قلب نجم الغناء الأول في مصر وصاحب الجماهيرية الأعلى منذ عقود.

أحدهم طرح تساؤلات مشروعة على صفحته في فيسبوك، مستدعيا واقعة زواج سمية الخشاب من أحمد سعد، حيث قال "لماذا كل الحفاوة بـ عمرو ودينا، بينما نالت سمية الخشاب صنوفا كثيرة من الهجوم عند زواجها بأحمد سعد.

دينا الشربيني لم ترتبط بعمرو دياب كرجل عازب، بل كان وربما لم يزل متزوجا من زينة عاشور، وهو في المصطلح الشعبي في مصر خطف رجل من زوجته الأولى، وهي بالضبط نفس التهمة التي واجهتها سمية الخشاب عند ارتباطها بأحمد سعد.
مين فيهم خطافة الرجالة..
لم يكن أحمد سعد على وفاق دائم مع ريم البارودي، ولم ترق العلاقة في وقت ما إلى الزواج، لكن الوفاق كان سريعا مع سمية الخشاب، والتي نالت قدرا كبيرا من الهجوم والاتهام بأنها خطفت أحمد سعد من ريم التي لم تكن على علاقة به وقتها

وعبر رصد لردود الأفعال حول العلاقة في الحالتين، ذهب الجمهور إلى الحفاوة بـ دينا الشربيني بسبب ما عانته طوال الفترة الماضية من أقاويل ليست مؤكدة وتأكيد من هنا وتكذيب من هناك، حيث قال أحدهم "أفضل حاجة عملها عمرو علشان يخلص كل الكلام". 

وعن اتهام سمية بـ"خطافة الرجالة" دون دينا الشربيني، فربما لأن زينة عاشور لم تتحدث ولم تبدِ أي غضب إعلامي تجاه الأمر بينما لم تنفك ريم البارودي عن مهاجمة علاقة سعد بسمية الخشاب، بل كانت هي أول من أعلنتها صريحة في منشور على تويتر.
loading...

ترشيحاتنا

صحفي إسرائيلي يؤذن في مسجد.. ويحذر من انتشار الإسلام ..فيديو

هيئة كبار العلماء السعودية تعقب على توجيهات الملك سلمان في قضية خاشقجي

الإمارات تشيد بتوجيهات وقرارات الملك سلمان بشأن قضية خاشقجي

وزير النقل: زيادة تذاكر المترو تشمل الخط الثالث فقط .. فيديو

رقم مميز لـ محمد صلاح بعد هدفه أمام هيديرسفيلد في الدوري الإنجليزي

سقوط اكبر شبكة للاتجار بالبشر والشذوذ ودعارة القاصرات بكازينو شهير فى الهرم

التسلسل الزمني للإجراءات السعودية في قضية جمال خاشقجي.. انفوجراف

تصرف غريب من زوج شيماء سيف يوم زفافهما

غادة عبد الرازق تظهر بإطلالة جذابة مع حفيدتيها .. صور

إصابة سيدة وزوجها في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالشرقية ..صور

الأهلي يعلن تفاصيل تعاقد أمبرو الإنجليزية لرعاية ملابس فريق الكرة

مواطن يحرر محضرا ضد زوجته لختان ابنتيه دون علمه .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

إطلالة ناعمة لـ نانسي عجرم خلال إحيائها حفلا في باريس.. صور

فيديو

هشام الحلبى يكشف رسائل السيسي من ارتداء زي القوات الجوية.. فيديو
الحلبي: مطلوب إذاعة بيانات حرب أكتوبر العسكرية طوال الشهر
شاهد.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام هيدرسيفلد
وزير النقل يعلن موعد الانتهاء من ازدواج محطة المرج الجديدة.. فيديو
سمير فرج: يجب ترسيخ انتصار أكتوبر في أذهان الأجيال القادمة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟