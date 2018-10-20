مين فيهم خطافة الرجالة.. لماذا احتفل الجمهور بـ دينا الشربيني وهاجم سمية الخشاب

في مشهد غير متوقع، أشار عمرو دياب إلى دينا الشربيني لتصعد إلى المسرح بجواره، مداعبا لها "جبتلكو برج الحوت بنفسه اهو"، لينهي بذلك فصولا من الكلام والشائعات حول العلاقة التي لم يتحدث عنها عمرو ولم يباشر بها الجمهور سوى من خلال هذا الموقف.



الجمهور في الحفل استقبل موقف عمرو بالتهليل، والتصفيق وهو ما ساد تعليقات جمهور السوشيال ميديا أيضا والذي نشر الفيديو على نطاق واسع معجبين بموقف عمرو الذي وصفوه بـ الرومانسي.



التهاني والمباركات انهالت على دينا الشربيني، التي استطاعت بعد أقل من سنة من الخروج من السجن أن تملأ قلب نجم الغناء الأول في مصر وصاحب الجماهيرية الأعلى منذ عقود .



أحدهم طرح تساؤلات مشروعة على صفحته في فيسبوك، مستدعيا واقعة زواج سمية الخشاب من أحمد سعد، حيث قال "لماذا كل الحفاوة بـ عمرو ودينا، بينما نالت سمية الخشاب صنوفا كثيرة من الهجوم عند زواجها بأحمد سعد .



دينا الشربيني لم ترتبط بعمرو دياب كرجل عازب، بل كان وربما لم يزل متزوجا من زينة عاشور، وهو في المصطلح الشعبي في مصر خطف رجل من زوجته الأولى، وهي بالضبط نفس التهمة التي واجهتها سمية الخشاب عند ارتباطها بأحمد سعد .