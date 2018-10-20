اللجنة القانونية بـ الأهلي تجتمع للرد على كل من تجاوز في حق النادي

اجتمعت اللجنة القانونية التي شكلها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم السبت لبحث كافة الملفات المتعلقة بكل من تجاوز في حق النادي الأهلي، على أن تجتمع مجددا الأربعاء المقبل لمواصلة عملها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية للحفاظ على حقوق النادي وأعضائه وجماهيره.



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر في اجتماعاته الأخيرة تكليف وتشكيل لجنة قانونية للبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي ومسئوليه وأعضائه، وذلك بعد التجاوزات التي صدرت من البعض خلال الفترة الماضية.