أحمد موسى: مصر تمتلك أحدث مقاتلات جوية من أمريكا وروسيا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة إحدى القواعد الجوية بالأمس، وكان يرتدي زي الطيار المقاتل في القوات الجوية.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد "، قائلا:" نمتلك أحدث أنواع الأسلحة المتواجدة في أكبر معسكرين عسكريين في العالم ، ونمتلك أحدث مقاتلات جوية من أمريكا وروسيا ".



وأكمل:" زيارة الرئيس السيسي إلى إحدى القواعد الجوية رسالة تؤكد قدرة مصر على حماية الأمن القومي المصري".

