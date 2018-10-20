قذاف الدم: الشعب الليبي بريء من دم القذافي ودولة أجنبية وراء قتله..فيديو

قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني، إن الشعب الليبي بريء من دم القذافي، ودولة أجنبية غربية هي المسؤولة الأولى عن مقتل معمر القذافي.



وأضاف " قذاف الدم " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" نحن نعرف من قتل معمر القذافي وعلى علم بموقع مدفن القذافي، وأطالب برفع القيود على عائلة معمر القذافي، ونطالب الرئيس اللبناني بالتدخل للإفراج عن هانيبال نجل القذافي"



وأكمل:" الدول الغربية تقف وراء اغتيال معمر القذافي"، موجها رسالة إلى عواقل مصراته بضرورة تحكيم العقل وتجميد الخلاف من أجل إعادة بناء ليبيا.

