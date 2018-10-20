سفير السودان يكشف تفاصيل قمة الرئيسين السيسي والبشير في الخرطوم

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس المقبل، للمشاركة في اجتماع اللجنة المصرية السودانية العليا بين البلدين.



وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان في القاهرة، إن القمة المصرية السودانية ستعقد، الخميس، بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، لبحث دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب "العربية.نت".



وأضاف عبد الحليم أن القمة سيسبقها اجتماع تحضيري، الثلاثاء، يشارك فيه كبار المسؤولين في البلدين للاتفاق على كافة التفاصيل، فيما يتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة، والمشروعات التي سيتم تنفيذها.



وأوضح أن اجتماعا سيعقد، الأربعاء، وقبل القمة بيوم للوزراء في البلدين للاتفاق أيضا على الملفات التي ستناقشها القمة، وسبل تنفيذها وطرحها في اجتماع اللجنة العليا بقيادة رئيسي البلدين.