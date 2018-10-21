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رياضة

خالد لطيف: أجيري صايع كورة عن كوبر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:48 ص
صدى البلد
عمرو أبو بكر
أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لا يجب التسرع في الحكم على المكسيكي خافيير أجيري، مدرب منتخب مصر.

وقال خالد في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا يجب التسرع على حكم أجيري، فأجيري نجح في المقدمة بالتأهل إلى أمم أفريقيا، لكن سيكون الفوز على منتخب تونس، بمثابة النجاح في الإمتحان".

وتابع: "أجيري صايع كورة" عن كوبر، الأخير أداءه لم يكن مقنعًا بشكل جمالي، لكنه حقق إنجازا بالتأهل لكأس العالم".
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