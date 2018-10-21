الصحف الإماراتية.. بن راشد يدعو الإماراتيين لرفع العلم في وقت موحد.. إيران تُهرِّب أسلحة متطورة لحزب الله عبر قطر

التحالف العربي يدمر صاروخين باليستيين وطائرة مسيرة للحوثيين

مشاركة إماراتية بالمؤتمر العالمي للتطوع في ألمانيا

* محمد بن راشد: العلم رايتنا التي ستعانق الفضاء



* التحالف يدمر «باليستيين» و«مُسيّرة» للحوثيين



* إيران تُهرِّب أسلحة متطورة ل«حزب الله» عبر قطر



* الإمارات تشارك بالمؤتمر العالمي للتطوع في ألمانيا



تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الأحد، مجموعة من اهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.ووفق "البيان"، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن العلم رمز سيادتنا ووحدتنا.. فخر مسيرتنا، ورايتنا التي ستعانق الفضاء.ودعا جميع أبناء الوطن ومؤسساته ووزاراته إلى رفع العلم موحدًا في الأول من نوفمبر في الساعة الحادية عشرة صباحًا، للتعبير عن المصير الواحد والبيت الواحد، والانتماء الذي لا يزيده الزمن إلا ثباتًا ورسوخًا.وبحسب "الخليج"، دمرت الدفاعات الجوية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، باتجاه مديرية الدريهمي بالحديدة؛ بعد رصدهما واعتراضهما. وكانت قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي، رصدت انطلاق الصاروخين، باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، فتم اعتراضهما، وتدميرهما في مناطق خالية، دون وقوع خسائر مادية أو إصابات.كانت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، قد قصفت مؤخرًا قرية الغليفقة التابعة لمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، والمحررة حديثًا، بصاروخ باليستي «إيراني الصنع»، راح ضحيته طفل يمني، وأصيب العشرات من المدنيين الأبرياء بجروح؛ وذلك استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية، واستهدافها الأحياء السكنية الآهلة بالمدنيين الأبرياء في تحدٍ واضح للأعراف والقوانين الدولية، التي تجرم استهداف المدنيين الآمنين، والمنشآت المدنية في وقت الحرب، وبما يؤكد وحشية ودموية المشروع الانقلابي في اليمن.ووفقا لـ"الخليج"، قالت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، نقلًا عن مصادر استخباراتية أمريكية وغربية، إن إيران زادت في الآونة الأخيرة شحنات الأسلحة المتقدمة التي أرسلتها إلى ميليشيات «حزب الله» الإرهابية الموالية لها، ومن ضمنها مكونات تشمل أنظمة تحديد المواقع «جي بي إس»، لتحويل الصواريخ غير الموجهة إلى أخرى موجهة.ووفقًا لموقع «العين الإخبارية»، أوضحت الشبكة الأمريكية في تقرير حصري، نقلًا عن مسؤولين، أن طائرة شحن إيرانية وصلت لبنان قبل ثلاثة أيام، تابعة لشركة طيران «فارس إير قشم»، وقد غادرت طهران عند الساعة 9:33 صباح يوم الثلاثاء الماضي، إلى وجهة غير معلومة، قبل أن تحط في العاصمة السورية دمشق، لتتوجه بعدها إلى بيروت، حيث وصلت في حدود الساعة 2:00 ظهرًا.وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، توجهت الطائرة من بيروت إلى الدوحة في قطر، حيث وصلت بعد منتصف الليل، لتعود منها بعد ذلك إلى العاصمة الإيرانية عند حدود الساعة 6:31 مساء.وقالت مصادر استخباراتية غربية ل«فوكس نيوز»، إن طائرة الشحن الإيرانية كانت تحمل مكونات أسلحة، بما في ذلك أجهزة لتحديد المواقع «جي بي إس» لإنتاج صواريخ موجهة في المصانع الإيرانية الموجودة داخل الأراضي اللبنانية.وبحسب "دبي اليوم"، يشارك وفد من الجهات التطوعية المُختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة حصة بنت عيسى وزيرة تنمية المجتمع في المؤتمر العالمي الـ25 للتطوّع التابع للرابطة الدولية للجهود التطوعية والذي يعقد اليوم في أوجسبروج، ألمانيا.يضم وفد الدولة عددًا من الجهات التطوعية الرائدة في الدولة منها مؤسسة الإمارات والهلال الأحمر ودبي العطاء بالإضافة إلى عدد من المتطوعين، وسيتم خلال الحدث الإعلان عن المدينة الفائزة باستضافة المؤتمر العالمي الـ26 للتطوّع عام 2020 وهو أكبر تجمع عالمي لخبراء وممارسي العمل التطوعي.