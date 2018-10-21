أمن بورسعيد ينفذ 28 قرار إزالة إشغالات وتعديات

شنَّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد حملة أمنية لإزالة وتنفيذ قرارت إدارية بحى الضواحى.





وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 28 قرار إزالة اشغالات وتعديات بمنطقتى بنك الإسكان وشباب الخريجين والشارع الفاصل بينهما ومنطقة السيدة نفيسة القديمة وحول محيط مبنى مديرية التربية والتعليم وشارع العبور.





وشملت الإشغالات التى تمت إزالتها 6 أكشاك غير مرخصة وعدد 12 فروشات لباعة قطع غيار السيارات المستعملة وإزالة عدد 2 مغسلة و4 سقيفه و3 تجمعات بدون ترخيص وعدد 1 إعلان خاص بأحد الكافيهات.



