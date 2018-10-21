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حوادث

أمن بورسعيد ينفذ 28 قرار إزالة إشغالات وتعديات

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:23 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
شنَّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد حملة أمنية لإزالة وتنفيذ قرارت إدارية بحى الضواحى.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 28 قرار إزالة اشغالات وتعديات بمنطقتى بنك الإسكان وشباب الخريجين والشارع الفاصل بينهما ومنطقة السيدة نفيسة القديمة وحول محيط مبنى مديرية التربية والتعليم وشارع العبور.

وشملت الإشغالات التى تمت إزالتها 6 أكشاك غير مرخصة وعدد 12 فروشات لباعة قطع غيار السيارات المستعملة وإزالة عدد 2 مغسلة و4 سقيفه و3 تجمعات بدون ترخيص وعدد 1 إعلان خاص بأحد الكافيهات.

كما تمت مصادرة كمية من المضبوطات المتنوعة ما بين استندات ولوحات إعلانات ومدرجات خشبية وباترينات إلى جانب إعدام عدد من عربات اليد وطاولات البلياردو والباترينات فى أماكن تواجدها.
أمن بورسعيد ينفذ 28 قرار إزالة إشغالات وتعديات
أمن بورسعيد ينفذ 28 قرار إزالة إشغالات وتعديات
أمن بورسعيد ينفذ 28 قرار إزالة إشغالات وتعديات
أمن بورسعيد ينفذ 28 قرار إزالة إشغالات وتعديات
أمن بورسعيد ينفذ 28 قرار إزالة إشغالات وتعديات
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