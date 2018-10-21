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حوادث

5 مؤثرات على حركة المرور الصباحية بشوارع القاهرة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:26 ص
المرور- أرشيفية
المرور- أرشيفية
كتب محمد صبرى
تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية اليوم، معدلات سير متوسطة على كافة المحاور على مستوى المدينة، وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد الطرق سوى ٥ مؤثرات على حركة المرور على النحو التالي:

- كثافات بمنزل كوبرى ١٥ مايو القادم من الجيزة ومتجه للزمالك

- كثافات بمحور الثورة وكذا الكورنيش القادم من روض الفرج حتى ماسبيرو

- كثافات فى الاتجاه القادم من كوبرى التعمير ومتجه للحرفيين

- كثافات بشارع الخليفة القاهر نتيجة منطقة الأعمال

- كثافات أعلى كوبرى أكتوبر القادم من الشرق ومتجه وسط البلد والجيزة

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، وتسير الحركة في باقى المحاور والميادين بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.
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