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بين الناس

رئيس حي المطرية يشن حملة نظافة مكثفة على مسطرد والكابلات.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:36 ص
صدى البلد
كريم ناصر
شن "صادق عبد المقصود" رئيس حى المطرية حملة لرفع الإشغالات وإزالة القمامة من شارع كوبرى مسطرد وشارع الكابلات بمعرفة إدارة الاشغالات وإدارة المتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى ومعاونة قسم شرطة المطرية.

جاء ذلك استجابة لما نشره موقع "صدى البلد" الإخبارى في خدمة شكاوى المواطنين من انتشار القمامة والمخالفات وتعديات أصحاب المحلات على شارعى كوبرى مسطرد والكابلات.

وطالب المسئولون بالحي المواطنين بالتعاون مع أجهزة الحى وعدم إلقاء القمامة بالشوارع وعدم اقامة حواجز حديدية والالتزام بالسلوك الحضارى حفاظا على المظهر الحضارى للحى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056
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