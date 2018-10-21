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رياضة

الخطيب: الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو المزيد من البطولات والألقاب

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:46 م
الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب
مى فهمى - عمرو الحلوانى
أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى أن ناديه مستمر وبقوة على الساحة المحلية والإفريقية، مشيرا إلى أن عقد برزنتيشن الجديد سيكون أحد أهم الموارد التى تساعد النادى على الوقوف بقوة والمنافسة على كافة البطولات كما هو معتاد فى السنوات الماضية.

وحصلت شركة بريزنتيشن سبورتس، راعي الكرة المصرية، على حقوق رعاية النادي الأهلي، لمدة أربع سنوات، بعد مجموعة من الاجتماعات والجلسات التفاوضية بين محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

ونجحت شركة بريزنتيشن في الحصول على حقوق الرعاية، من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أن اشترت الشركة الحقوق من مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وبذل محمد كامل رئيس بريزنتيشن سبورتس مجهودات كبيرة، حتى توصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق الحالي، مع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي المالكة لحقوق رعاية النادي، ويتم التوقيع بحضور حسام صالح، الرئيس التنفيذي لشركة إعلام المصريين.

كانت شركة صلة فسخت تعاقدها مع الأهلي من جانب واحد وبدون سابق إنذار وأعلنت إنهاء التعاقد رغم حصولها على الحقوق التجارية للنادي قبل بداية الموسم الحالي مقابل ٥٠٠ مليون جنيه مصري.
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