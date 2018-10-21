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رياضة

خيتافي يهزم رايو فايكانو بهدفين في الدوري الإسباني

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:46 م
صدى البلد
القسم الرياضي
فاز فريق خيتافي على نظيره رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة، في ببطولة الدوري الإسباني.

جاءت أهداف خيتافي عن طريق، ديمتري فولكييه (د63)، وسيرجيو أكييمي بالخطأ في مرماه (د66)، بينما أحرز هدف رايو فايكانو الوحيد رؤوال توماس (د74).

وبهذا الفوز رفع خيتافي رصيده للنقطة 12 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد رايو فايكانو عند النقطة الخامسة في المركز قبل الأخير.
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