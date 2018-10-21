بريطانيا تؤيد انسحاب ترامب من المعاهدة النووية مع روسيا



وألقى وليامسون باللائمة على روسيا في تعريضها للخطر معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي أبرمت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في عام 1987 ، بحسب تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية اليوم السبت.



وقال وليامسون : "إن حليفنا الوثيق وطويل المدى هو بالطبع الولايات المتحدة وسنقف بحزم مطلق مع الولايات المتحدة في إرسال رسالة واضحة مفادها أن روسيا تحتاج إلى احترام التزامات المعاهدة التي وقعتها".



ويتواجد وزير الدفاع البريطاني في الولايات المتحدة بالتزامن مع زيارة حاملة الطائرات "إليزابيث" التابعة للبحرية الملكية البريطانية زيارتها لميناء نيويورك.



وأضاف : "بالطبع نود أن تبقى هذه المعاهدة قائمة لكن هذا يحتاج إلى التزام طرفين بها وحاليا يتجاهلها أحد الطرفين".. لافتا "روسيا هي من تخرق المعاهدة وهي من تحتاج إلى تنظيم أمورها".

وأعلن الرئيس الأمريكي أمس السبت أن واشنطن ستنسحب من معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي أبرمت خلال الحرب الباردة مع روسيا.

واتهم ترامب روسيا بأنّها "تنتهك منذ سنوات عديدة" المعاهدة .. قائلا : "إن روسيا لم تحترم المعاهدة، وبالتالي فإنّنا سننهي الاتفاقية".

وأبرمت المعاهدة في واشنطن في 8 ديسمبر عام 1987، واتهمت الولايات المتحدة روسيا لأول مرة بانتهاك المعاهدة في يوليو من عام 2014 في فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وكررت واشنطن هذه التهم في عهد ترامب فيما ترفضها موسكو بشدة.

قال وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون : إن بلاده تقف بحزم مطلق مع الولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا.