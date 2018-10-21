هالة زايد: العالم الدولي غير مصدق لنجاح مبادرة القضاء على فيروس سي

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن أسيوط ضمن الـ9 محافظات الخاصة بالمرحلة الأولي لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، مضيفا أن زيارتها للمحافظة كانت في غاية الأهمية للوقوف بجانب الطاقم الطبي القائم على المبادرة.



وأوضحت هالة خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية أكسترا نيوز، أن المبادرة حقتت 100% من المستهدف في محافظة أسيوط خلال التوقيت الحالي بصعيد مصر، وقد حضر 30% من عدد سكان المحافظة، مؤكدا أن هناك وعيا مجتميا بمحافظة وأسيوط وجهد غير مسبوق من لكل مقدمي الرعاية الصحية.



وأشارت وزير الصحة، إلي أن العالم الدولي غير مصدق لكم النجاح الذي تحققه مبادرة الرئيس السيسي، حيث تم فحص 4 ملايين مواطن وبدأت العلاج في الحالات المصابة خلال أسبوعين ونصف منذ بداية المبادرة.