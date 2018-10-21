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مرأة

نادين عزت وهبة مجدي أحدث المنضمات لـ Middle East Fashion festival

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:16 م
صدى البلد
علا أحمد
انضمت مصممة الأزياء المصرية نادين عزت، والأرمينية نوريا، ومنتج الشعر Kaminomoto، وخبيرة التجميل هبة مجدي لمهرجان Middle East Fashion festival، فى دورته الثانية والمقرر إقامتها الشهر القادم بحضور أكثر من ألف مدعو، ومشاركة 5 دول بسبعة مصممين أزياء.

وستضم قائمة الدول المشاركة بالمهرجان كلًا من مصر والمغرب وأرمينيا والأردن ولبنان، حيث تضم كل دولة مصمم يعرض مجموعة من الأزياء الجديدة الخاصة بموسم الشتاء، التي ستعرض لأول مرة في المهرجان.

ومن جانبه قال وليد خليل رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للحدث، إن الدورة الثانية ستضم مجموعة من الفنانين الذين سوف يتم تكريمهم كأيقونة للجمال من عدة دول عربية سوف نعلن عن أسمائهم قريبا.
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