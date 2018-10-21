السيطرة على حريق في فدان من نخيل الزينة بالصف

سيطرت قوات الحماية المدينة بالجيزة، على حريق شب في كمية من النخيل الزينة الموجودة على مساحة فدان بمنطقة الصف.





تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، إخطارا بنشوب حريق بمزرعة نخيل بالصف ودفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء بقيادة مدير قطاع إطفاء الجنوب، لمحاصرة ألسنة النيران.





أشارت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أن النيران التهمت كمية من النخيل ولم يسفر الحريق عن أي خسائر او اصابات بشرية، وتمكنت القوات من محاصرة السنة اللهب والسيطرة علي الحريق.



