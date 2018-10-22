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NOTE 5 stylus تحفة infinix.. المواصفات والسعر.. فيديو وصور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:52 ص
صدى البلد
كريم جمال
طرحت شركة Infinix الصينية أحدث هواتفها NOTE 5 مؤخرًا، والذى يقدم مواصفات عالية بسعر تنافسي، كما يحتوي على تجربة شاشة كبيرة بتقنية عالية.

نشرت شركة Infinix الإعلان الرسمي الجديد للهاتف NOTE 5، والذى يأتى ضمن الهواتف المتوسطة عالية المواصفات، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، والذى ظهر للمرة الأولى فى الأسواق الصينية، ومن ثم باقي أسواق العالم.



ويمتلك NOTE 5 stylus شاشة قياسها 6.0 بوصة بدقة Full HD من نوع ips، مغطاة بطبقة من زجاج لتوفير زوايا رؤية أفضل وحماية ضد الصدمات والخدوش،.

وزود NOTE 5 stylus بمعالج Helio P23 ثمانى النواة بقوة 2.0 جيجاهرتز، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعتي 32 و 64 جيجابايت يمكن زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، كما يحمل الهاتف مستشعرا لبصمات الأصابع فى الخلف.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا خلفية بدقة 16 ميجابكسل وأخري أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي.

ويعمل NOTE 5 stylus بأحدث أنظمة أندرويد أوريو الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، بالإضافة لخاصية الشحن السريع ، ويعمل بكابل من نوع Type2 التقليدي، وقلم Stylus الذي يقدم تجربة فريدة لتعديل الصور والتحكم في الهاتف.

ويحتوى NOTE 5 stylus على بطارية كبيرة سعة 4000 أمبير، ويمكنك الحصول عليه فى 4 ألوان الأسود والذهبي والأحمر، مقابل سعر 4000 جنيه مصري.
NOTE 5 stylus تحفة infinix.. المواصفات والسعر.. فيديو وصور
NOTE 5 stylus تحفة infinix.. المواصفات والسعر.. فيديو وصور
NOTE 5 stylus تحفة infinix.. المواصفات والسعر.. فيديو وصور
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