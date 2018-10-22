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فن

وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:57 ص
صدى البلد
محمد صبحي
وصلت النجمة السعودية وعد لمطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في زيارة قصيرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية .

خرجت وعد من صالة كبار الزوار وكان في استقبالها الـ DJ العالمي ياسر الحريري وميمي المنشاوي وعدد من الأصدقاء المقربين.

ومن المقرر أن تقوم وعد خلال فترة زيارتها للقاهرة بتسجيل أغنيتين الأولى بعنوان "كأس العذاب" من كلمات فضل الراوي ،لحن شادي البنان وتوزيع أسامة عبد الهادي.

أما الأغنية الثانية بتحمل أسم "أول كلامي" كلمات أحمد سامي ، لحن أحمد راجح وتوزيع أسامة عبد الهادي .. والاغنيتين هندسة صوتية لـ خالد رؤوف و انتاج أمازون ياسر الحريري و ميمي المنشاوي.

كما تحل وعد مساء يوم الأربعاء المقبل ضيفة ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على فضائية ON E .. بالإضافة إلى تعاقدها على إحياء حفلين لليلة رأس السنة 31 ديسمبر القادم داخل فندقي فيرمنت نايل سيتي وسميراميس والتنظيم لأمازون ياسر الحريري.
وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور
وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور
وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور
وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور
وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور
وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور
وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور
وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور
وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور
وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور
وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور
وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور
وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور
وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور
وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور
وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور
وعد تصل القاهرة لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية.. صور
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