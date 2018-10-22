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تعليم

انطلاق مؤتمر أنت أقوى من المخدرات بحضور محافظ القليوبية ..صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
بدأ، منذ قليل، مؤتمر "أنت أقوي من المخدرات"، بقاعة المؤتمرات بجامعة بنها، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة، بتلاوة أيات القرآن الكريم، ثم مشاهدة إعلان النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن المقرر ان يشهد المؤتمر كلمة للدكتورة نرمين عدلي رئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب البشري ببنها، والدكتور اسماعيل بدر استاذ الصحة النفسية بكلية التربية، والدكتورة ايمان البيطار القائم بأعمال عميد كلية الطب، وعرض فيلم للتوعية بخطورة تعاطي المخدرات، وكلمة الدكتور عمرو عثمان مزير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وكلمة للدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها وكلمة لمحافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم.

وكان قد أعطي الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، شارة البدء لانطلاق ماراثون اختراق ضاحية من أمام ديوان عام المحافظة وذلك فى إطار مبادرة أنت أقوى من المخدرات، ثم يتوجه إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة بنها حيث تنطلق فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور حسين المغربي رئيس الجامعة.

كما يشارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الواحدة اليوم مؤتمر اتحاد الجمعيات الأهلية لتفعيل مبادرة فيروس سى وذلك بنادى المؤسسة العمالية بمدينة شبرا الخيمة، وذلك في إطار التوعية المجتمعية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي وإعلان مصر خالية منه 2020.
انطلاق مؤتمر أنت أقوى من المخدرات بحضور محافظ القليوبية ..صور
انطلاق مؤتمر أنت أقوى من المخدرات بحضور محافظ القليوبية ..صور
انطلاق مؤتمر أنت أقوى من المخدرات بحضور محافظ القليوبية ..صور
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