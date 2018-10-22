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تعليم

8 ملايين جنيه دعما من التعليم العالي لجامعة بنها

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:24 م
الدكتور حسين المغربي
الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري
أعلن الدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، عن حصول ثلاثة مشاريع بجامعة بنها على دعم بقيمة 8 مليون جنيه من وحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي.

وأشار إلى أن مركز القياس والتقويم بالجامعة حصل علي دعم بقيمة 4 ملايين جنيه، على أن تصب نتائجه في 4 كليات هي الطب والهندسة ببنها والتربية الرياضية والتربية النوعية، كما حصل مشروع القياس الكمي للفيروس الكبدي الوبائي سي بوحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق بقسم الفسيولوجي الإكلينيكية بكلية الطب لاعتماد نتائجه دوليًا على دعم قدره 2 مليون جنيه ومشروع الفاعلية التعليمية بكلية الفنون التطبيقية حصل على دعم بقيمة 2 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور المغربي لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على العلاقات العلمية والثقافية والدكتور ماهر حسب النبي، مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي، والدكتور علاء أمين، مدير وحدة ادارة المشروعات بالجامعة ووكلاء الدراسات العليا بالكليات.

وأعلن المغربي موافقة المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء كلية للعلاج الطبيعى بجامعة بنها، لافتا إلى أنه جارٍ العمل علي إصدار قرارًا جمهوريًا بإنشاء الكلية واستكمال القطاع الطبي بالجامعة.

وأكد المغربي على إشادة أعضاء لجنة تقييم الجامعات الخاصة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاختيار أفضل جامعة خلال زيارتها لجامعة بنها بأداء التطوير والاستعدادات التي تمت لاستقبال العام الدراسى الجديد بالجامعة.

من جانبها أعلنت الدكتورة ايمان البيطار القائم بعمل عميد كلية الطب عن فتح باب التسجيل للدراسات العليا في 3 أقسام جديدة، وهي طب الأسرة وطب الطوارئ والطب الرياضي.
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