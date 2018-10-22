لجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية حزب الوفد تواصل فتح أبوابها



واصلت لجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد عملها لليوم الثالث علي التوالي، برئاسة اللواء أحمد الشاهد، وفتحت ابوابها في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأثنين الموافق 22 أكتوبر.



ومن جانبه قال اللواء أحمد الشاهد، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، أن اللجنة استقبلت حتي الان 7 أعضاء تقدموا بأوراقهم الي اللجنة، مشيرا إلى أن العمل مستمر باللجنة حتي الساعة الخامسة من مساء اليوم.



وكان المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد قد قرر تقديم مساهمة بمبلغ ألف جنيه فقط للترشح سكرتارية الهيئة الوفدية بدلا من ثلاثة الاف جنيه تشجيعا لشباب الحزب على الترشح لانتخابات سكرتارية الهيئة الوفدية.

