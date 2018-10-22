مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني يكرم فرقة المصريين

قررت إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر تكريم فرقة "المصريين" تقديرا لتاريخها الفني، من المعروف إن فرقة "المصريين" فرقة غنائية مصرية، كونها الموسيقي هاني شنودة عام 1977، وتكونت من: منى عزيز وايمان يونس وتحسين يلمظ وممدوح قاسم وعمر فتحي،الذي كان يعرف وقتها بعمر جوهر.



وتنطلق فعاليات مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني السبت ٢٧ أكتوبر الجاري بقصر المانسترلي بالمنيل وتستمر فاعلياته حتي الثالث من نوفمبر المقبل.



والمهرجان تقيمه وزارة السياحة برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة وأكاديمية الفنون.