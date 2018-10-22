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الإعصار ويلا يشتد إلى الفئة الرابعة قبالة ساحل المكسيك

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:22 م
الإعصار ويلا
الإعصار ويلا
رويترز
قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار ويلا اكتسب قوة شديدة صباح اليوم الاثنين مع توجهه صوب ساحل المكسيك على المحيط الهادي، وهي منطقة تعد مقصدا للسياح، مع توقعات بأن تصحبه أمطار غزيرة وفيضانات.

ورفع المركز ومقره ميامي شدة ويلا إلى إعصار من الفئة الرابعة على مقياس سفير-سمبسون ذي الدرجات الخمس بسبب قوة الريح المصاحبة له والتي بلغت سرعتها القصوى 250 كيلومترا في الساعة، ولا يفصله بالتالي سوى خمسة كيلومترات تقريبا ليصل إلى الفئة الخامسة.

ومن المتوقع أن يجتاح ويلا ساحل المكسيك الغربي ظهر أو مساء غد الثلاثاء.

وقال المركز في تحذير إن الإعصار "يزداد قوة بسرعة" وإنه سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع منسوب مياه المحيط الهادي بصورة تهدد الحياة.

وكان الإعصار بحلول صباح اليوم على بعد 285 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب الغربي من كابو كورينتس على ساحل ولاية خاليسكو بغرب المكسيك.

في غضون ذلك بدأت قوة العاصفة المدارية فينسنت، التي تشكلت بالمحيط الهادي قبالة السواحل الجنوبية للمكسيك يوم السبت، في التراجع أمس الأحد، وباتت تبعد نحو 310 كيلومترات جنوب شرقي أكابولكو صباح اليوم.

ويشير المركز الوطني للأعاصير إلى أن سرعة الريح المصاحبة للعاصفة فينسنت تبلغ 75 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن تتراجع شدة فينسنت للتحول إلى منخفض مداري بحلول مساء اليوم لكن قد تتسبب مع ذلك في هطول أمطار غزيرة.
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