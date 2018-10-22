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ديني

الأوقاف تطلق قافلة دعوية إلى منطقة شلاتين وأبي رماد.. الجمعة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:34 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى منطقة (شلاتين وأبي رماد) بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء الموافق 31 / 10 / 2018م إلى السبت الموافق 17 / 11 / 2018م ، حيث تكون الخطبة الموحدة تحت عنوان : ” الابتلاء بالخير والشر ” .

وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية وبخاصة بالمناطق الحدودية , وبرعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ،

وتضم القافلة كلاًّ من الشيخ أحمد عباس محيسن، والشيخ الشحات محمد علي، والشيخ إبراهيم جمال النعيري، والشيخ محمد جبريل عبد العال، والشيخ علي أحمد محمد عبد الله.
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