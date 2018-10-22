الأوقاف تطلق قافلة دعوية إلى منطقة شلاتين وأبي رماد.. الجمعة

تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى منطقة (شلاتين وأبي رماد) بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء الموافق 31 / 10 / 2018م إلى السبت الموافق 17 / 11 / 2018م ، حيث تكون الخطبة الموحدة تحت عنوان : ” الابتلاء بالخير والشر ” .
وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية وبخاصة بالمناطق الحدودية , وبرعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ،
وتضم القافلة كلاًّ من الشيخ أحمد عباس محيسن، والشيخ الشحات محمد علي، والشيخ إبراهيم جمال النعيري، والشيخ محمد جبريل عبد العال، والشيخ علي أحمد محمد عبد الله.
وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية وبخاصة بالمناطق الحدودية , وبرعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ،
وتضم القافلة كلاًّ من الشيخ أحمد عباس محيسن، والشيخ الشحات محمد علي، والشيخ إبراهيم جمال النعيري، والشيخ محمد جبريل عبد العال، والشيخ علي أحمد محمد عبد الله.