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وزيرة الهجرة: ليس لنا علاقة بمرتبات المصريين في الخارج .. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:40 م
وزيرة الهجرة نبيلة
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
حمزة شعيب
قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن إنشاء قاعدة بيانات للمصريين بالخارج هدفها سهولة التواصل معهم، بالإضافة إلى معرفة شرائحهم، مشيرة إلى أن هذه القاعدة ليس لها علاقة بالشائعات التي تم ترويجها بأنه سيتم فرض ضرائب عليهم، مضيفة "إحنا ملناش دعوة بمرتبهم ودخلهم".

وأشارت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، إلى أن الدولة المصرية مستهدفة، وتمر بحروب متنوعة ومتطورة ومن أهمها الشائعات.

وأكدت وزيرة الهجرة، على ضرورة إنشاء صندوق استثماري للمصريين بالخارج، وهذا الأمر يستدعي معرفة تامة بكل شرائح المصريين الموجودين بالخارج.
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