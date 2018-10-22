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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخزانة الأمريكي في الرياض

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:52 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي ووزير الخزانة الأمريكي
شريف سيد
التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.

وجرى خلال اللقاء وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية التأكيد على أهمية الشراكة الإستراتيجية السعودية الأمريكية، والدور المستقبلي لهذه الشراكة وفق رؤية المملكة 2030.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في الجانبين التجاري والاستثماري، وفرص تطويرهما.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل ومنها الجهود المشتركة المبذولة في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب.
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