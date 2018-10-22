شاهد.. حسين الجسمى يأكل حلبسة على نيل القاهرة

نشر الفنان حسين الجسمى صورة له وهو يتناول حمص الشام الشهير بالحلبسة على نهر النيل بالقاهرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انتسجرام.



وعلق الجسمى على الصورة قائلا : "عمرى ما بحس بالغربة وأنا فى مصر".



ونالت الصورة إعجاب كل متابعيه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ووصفوه بالتواضع والبساطة.



من المعروف أن الجسمى غني للقاهرة وشعبها وقدم أكثر من أغنية وأشهرها فردة كعب.

