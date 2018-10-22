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محافظات

فحص 1805 مواطنين في حملة التقصي عن مرض الفيلاريا بالشرقية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:29 م
حملة التقصي عن مرض
حملة التقصي عن مرض الفيلاريا بالشرقية
وائل شاهين
أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتور محمد حامد أبو زيد مدير عام الإدارة، والدكتور أحمد محمود عبد الحكيم مدير إدارة الملاريا والفيلاريا بالمديرية نفذت حملة ليلية للتقصي عن مرض الفيلاريا بالتنسيق مع محطات الملاريا بمراكز "منيا القمح ، أبو كبير ، فاقوس ، بلبيس ، مشتول السوق" خلال الشهر الجارى.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملة أسفرت عن فحص "٤٤٠ عينة بمركز أبو كبير، و555 بمركز فاقوس، و470 بمركز منيا القمح، و140 بمركز بلبيس، و200 بمركز مشتول السوق"، بإجمالى 1805 بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن مرض الفيلاريا وهو مرض يؤدى إلى تورم الساق والمعروف (بداء الفيل)، ويتم عمل تقصي للمرض لاكتشاف الحالات المصابة مبكرًا، مشيرًا أن المرض لا يظهر أي أعراض إلا بعد فترة لا تقل عن خمس سنوات ويكون علاجه صعب جدًا في هذه المرحلة.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أن التقصي يتم بأخذ عينات عشوائية من المواطنين ويجب أن تكون ليلًا وذلك يكون من خلال مرور فريق العمل علي المنازل بخطة موضوعة أو تجمع الأهالي في مكان مناسب ثم تفحص العينات معمليًا بمعامل الملاريا والفيلاريا وذلك حسب خطة سنوية معتمدة.
فحص 1805 مواطنين في حملة التقصي عن مرض الفيلاريا بالشرقية
فحص 1805 مواطنين في حملة التقصي عن مرض الفيلاريا بالشرقية
فحص 1805 مواطنين في حملة التقصي عن مرض الفيلاريا بالشرقية
فحص 1805 مواطنين في حملة التقصي عن مرض الفيلاريا بالشرقية
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