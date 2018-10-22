فحص 1805 مواطنين في حملة التقصي عن مرض الفيلاريا بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتور محمد حامد أبو زيد مدير عام الإدارة، والدكتور أحمد محمود عبد الحكيم مدير إدارة الملاريا والفيلاريا بالمديرية نفذت حملة ليلية للتقصي عن مرض الفيلاريا بالتنسيق مع محطات الملاريا بمراكز "منيا القمح ، أبو كبير ، فاقوس ، بلبيس ، مشتول السوق" خلال الشهر الجارى.





وأضاف وكيل الوزارة أن الحملة أسفرت عن فحص "٤٤٠ عينة بمركز أبو كبير، و555 بمركز فاقوس، و470 بمركز منيا القمح، و140 بمركز بلبيس، و200 بمركز مشتول السوق"، بإجمالى 1805 بالمحافظة.





وأوضح وكيل الوزارة، أن مرض الفيلاريا وهو مرض يؤدى إلى تورم الساق والمعروف (بداء الفيل)، ويتم عمل تقصي للمرض لاكتشاف الحالات المصابة مبكرًا، مشيرًا أن المرض لا يظهر أي أعراض إلا بعد فترة لا تقل عن خمس سنوات ويكون علاجه صعب جدًا في هذه المرحلة.



