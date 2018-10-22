جلال الشيشيني يكشف آخر تطورات حملة 100 مليون صحة

أكد الدكتور جلال الشيشيني نائب مدير الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية عن آخر تطورات " حملة 100 مليون صحة " التي تم إطلاقها مؤخرا، تسير بشكل منظم وجيد للغاية، معقبا "المستهدف اليومي يصل إلى 80%".



وأضاف الشيشيني في تصريحات أثناء لقائة ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه تم تخطي 4 ملايين من المرحلة الأولى للحملة من إجمالي 17 مليون مواطن، مضيفا أنه تم فحصهم على أكمل وجه.



ونوه أن محافظة جنوب سيناء ودمياط أعلى نسبة مشاركة بنسبة 100 % يوميا.

