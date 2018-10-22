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جلال الشيشيني يكشف آخر تطورات حملة 100 مليون صحة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:47 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام الحارتي
أكد الدكتور جلال الشيشيني نائب مدير الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية عن آخر تطورات " حملة 100 مليون صحة " التي تم إطلاقها مؤخرا، تسير بشكل منظم وجيد للغاية، معقبا "المستهدف اليومي يصل إلى 80%".

وأضاف الشيشيني في تصريحات أثناء لقائة ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه تم تخطي  4 ملايين من المرحلة الأولى للحملة من إجمالي 17 مليون مواطن، مضيفا أنه تم فحصهم على أكمل وجه.

ونوه أن محافظة جنوب سيناء ودمياط أعلى نسبة مشاركة بنسبة 100 % يوميا.
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