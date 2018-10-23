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أخبار العالم

بومبيو ودي ميستورا يبحثان ملف اللجنة الدستورية السورية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، هيذرت ناويرت، اليوم الثلاثاء، إن الوزير، مايك بومبيو، بحث مع المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا، ستافان دي ميستورا، المرحلة التي وصلت إليها دعوة اللجنة الدستورية لصياغة القانون الأساسي للجمهورية.

ونقلت شبكة "سبوتنيك"، عن ناويرت، قولها: "تحدث وزير الخارجية مايك بومبيو مع المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا، ستافان دي ميستورا، وناقش التقدم الذي أحرزه المبعوث الخاص في عقد لجنة دستورية".

وكانت "المجموعة الصغيرة" بشأن سوريا، والتي تضم "الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية"، أصدرت بيانًا، في أواخر شهر سبتمبر الماضي، يصر على البدء المبكر لعمل اللجنة الدستورية في جنيف، التي شكلها دي ميستورا.

واقترحوا على دي ميستورا، للإجابة على ما تم عمله من أجل ذلك في موعد لا يتجاوز 31 أكتوبر.
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