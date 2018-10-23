مشروب لحرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد

تساعد العديد من المشروبات على طرد السموم من الجسم،كما تعمل على تخسيس منطقة البطن بسرعة لا تتوقعينها.



ويوصي إستشارى التغذية العلاجية خالد يوسف بتناول مشروب العسل بالجنزبيل الذي له مفعول السحر فى حرق الدهون وإنقاص الوزن .



كل ما تحتاجين لإعداد مشروب لتخسيس البطن :



• قليل من الزنجبيل.

• ملعقة من العسل.

• عصرة ليمون.



الطريقة لتحضير مشروب لتخسيس البطن



فى وعاء على النار به كوب من الماء قومى بغلى الجنزبيل ثم تصفيته وإضافة ملعقة من العسل ثم عصر القليل من الليمون وتناول كوب منه فى المساء لتلك المشروب مفعول السحر فى تخسيس البطن وحرق الدهون بسرعة لا تتوقعينها بشرط المواظبة على تناوله لمدة 3 أسابيع متتالية بجانب نظام غذائى متوازن لإنقاص الوزن

