أستاذ مسالك يوضح كيفية علاج اضطرابات التبول وآلام الحوض والمثانة

قال الدكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحات المسالك البولية بجامعة عين شمس إن اضطرابات التبول والمثانة العصبية وآلام الحوض المزمنة هى اضطرابات عصبية تصيب أعصاب المثانة وتؤدى إلى أعراض كثيرة مختلفة كالتردد بكثرة على دورات المياه والسلس البولي وآلام الحوض وغيرها.



وأضاف شاكر، في بيان، أن العلاج يجب أن يبدأ بالتشخيص الدقيق لمثل هذه الحالات من خلال أجهزة متقدمة جدا، كما يجب دراسة ديناميكية التبول من خلال قياس وظيفة المثانة والصمام البولي.



وأشار إلى أن أول خطوات العلاج تبدأ من تغيير نمط الحياة بالإضافة الى العلاج الدوائي، كما أن التنبيه الكهربائى لأعصاب الحوض تعتبر من أحدث التقنيات للعلاج غير الجراحى وغير الدوائى لإضطرابات التبول، وهذا العلاج عبارة عن جلسات يتم فيها وضع أداة صغيرة على حوض المريض ترسل إشارات تنبيه لأعصاب الحوض وذلك لمدة نصف ساعة على مدار 12 جلسة خلال شهر.



وأكد أن العلاج بالمنظار يتم من خلال حقن مواد لتقوية صمام البول وذلك فى السلس البولى الإجهادى، وحقن مواد لإضعاف صمام البول وذلك فى حالة الاحتباس البولى العصبى وحقن مواد فى المثانة لإضعاف الانقباضات غير الطبيعية فى حالة المثانة العصبية.



وأشار أستاذ جراحات المسالك بجامعة عين شمس إلى أن العلاج قد يتم من خلال العمليات البسيطة وذلك بتركيب أنسجة صناعية أو طبيعية لرفع عنق المثانة وتصليح السقوط المهبلى أو الشرجى وهى عمليات بسيطة جدا، بالإضافة الى وجود بعض العمليات المتقدمة للحالات المعقدة وهى عمليات ذات نجاح عالى فى الحالات التى لا يمكن علاجها بالطرق البسيطة ومنها تكبير المثانة وعمل صمام تبول وتحويل البول، كما يوجد علاج آخر من خلال زرع أجهزة التنبيه الكهربائى للأعصاب العجزية وهو علاج متقدم للحالات المستعصية من السلس البولى والإحتباس البولى.