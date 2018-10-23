وفاة الممثلة الأمريكية ديانا سول عن عمر يناهز 88 عاما

توفيت الممثلة الأمريكية ديانا سول، الشهيرة بدورها في فيلم "ويلي ونكا ومصنع الشكولاتة" عن عمر يناهز 88 عاما.



وجسدت ديانا دور السيدة باكت والدة شارلي في الفيلم الأصلي الذي صدر عام 1971 وهو أول وأفضل أعمالها السينمائية، المأخوذ عن رواية الكاتب ومؤلف قصص الأطفال روالد دال.



كما شاركت ديانا، وفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، في فيلمين آخرين في عام 1994 وهما "الخطر الواضح الحاضر" و"حارس تيس"، كما قامت بالتمثيل في إحدى المسرحيات الأمريكية التي عرضت لفترة طويلة.

