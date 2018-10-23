إحباط محاولة انتحار طالبة بسبب خلافات أسرية في دمنهور

أصيبت طالبة بحالة تسمم فسفوري إثر إقدامها على محاولة انتحار بالحبة السامة "حبوب تخزين الغلال" لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية.



وتلقى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول المدعوة "ياسمين .م.ا" - 15 سنة - طالبة ومقيمة قرية نكلا العنب بدائرة المركز"، مصابة بادعاء تسمم فسفوري "ولا يمكن استجوابها".



وبسؤال والدها "مرشدي .ا.ا" 43 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول نجلته المصابة قرص مبيد حشري (خاص بتخزين الغلال) لمرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب خلافات أسرية، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.