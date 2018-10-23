شاهد.. محمد صلاح نجم ليفربول يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

حصل محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي 2017-2018، من قبل الجمهور، والمقدّمة من رابطة اللاعبين المحترفين.



وتوج زميله في ليفربول، ساديو ماني، على جائزة لاعب الشهر من قبل الجمهور، وذلك عن شهر أغسطس الماضي.



وقدم محم صلاح موسما مميّزا مع ليفربول، فاز خلاله بجميع الجوائز الفردية الخاصة بالمسابقة، كما توج هدافا للدوري برصيد 32 هدفا.



وسجّل محمد صلاح هدف الفوز الوحيد لفريقه يوم السبت الماضى، بمرمى هيدرسفيلد تاون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.