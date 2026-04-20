سقوط نصاب استولى على أموال راغبى السفر للخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج من خلال الزعم بقدرته على تسفيرهم للخارج بموجب مستندات وأختام مزورة والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإدارته صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج لنشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (عدد من الأختام والأكلاشيهات مقلدين ومنسوبين لعدد من الجهات - عدد من جوازات السفر لعدد من المواطنين – مجموعة من الأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة فى تزوير وتقليد المستندات – 2 هاتف محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.