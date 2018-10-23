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أخبار البلد

الرئيس السيسي يعلن إنشاء اللجنة المصرية البلغارية وعقدها بداية العام المقبل

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:21 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المباحثات التي عقدها مع "بويكو بوريسوف"، رئيس وزراء بلغاريا، تناولت الأزمتين الليبية والسورية والاتفاق على تنسيق المواقف، بالإضافة إلى تناول القضية الفلسطينية.

وأعلن الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء بلغاريا، أنه تم الاتفاق على إنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين وعقدها في بداية العام المقبل، حيث ستعقد في بلغاريا خلال شهر يناير أو فبراير على الأكثر.

ووصف الرئيس السيسي المباحثات مع رئيس وزراء بلغاريا بأنها كانت جيدة وهناك قواسم مشتركة بين البلدين.
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