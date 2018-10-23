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أخبار العالم

السعودية تتحول إلى منصة لوجستية عالمية .. تعرف على السبب

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:16 م
صدى البلد
شيرين عادل
أكد نبيل العامودى، وزير النقل السعودى، أن مبادرة مستقبل الاستثمار لتطوير البنية التحتية في منظومة النقل يعد إحدى الخطوات الأساسية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وقال " العامودى " عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الاستثمار، ومنها ما يتعلق بإنشاء خطوط السكك الحديدية اليوم "الثلاثاء"، في #مبادرة_مستقبل_الاستثمار، يعتبر إحدى الخطوات الأساسية ضمن #برنامج_تطوير_الصناعة_الوطنية_والخدمات_اللوجستية ؛ لتسخير البنية التحتية في #منظومة_النقل وتحقيق التكامل نحو تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية #FII2018".

يشار إلى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية 2030 والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع المحتوى المحلي.
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