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رياضة

مختار مختار مدرب الإنتاج يثير الرعب في الزمالك قبل مواجهة كأس مصر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:06 م
مختار مختار
مختار مختار
عمرو الحلوانى
أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى بقيادة مدربه مختار مختار يمثل خطرا حقيقا على الزمالك قبل مواجهة اليوم الثلاثاء، المقرر إقامتها بملعب برج العرب، في إطار لقاءات دور الـ16 من منافسات كأس مصر لموسم 2018/2019.

ويعد ذلك فى ظل الموسم الكروى الجيد الذى نجح الإنتاج الحربى بقيادة مدربه مختار مختار في تقديم حتى الوقت الحالى بعد أن استطاع الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز عقب مجموعة من النتائج الجيدة.

بالإضافة إلى تقديم مستويات فنية قوية للغاية، وهو الأمر الذى أجمع عليه كل خبراء اللعبة ورؤيتهم أن الإنتاج الحربى يعد واحدا من أقوى الأندية المصرية على الإطلاق خلال الفترة الحالية نتيجة وجود مدير فنى قدير يدعى مختار مختار يجيد التعامل مع المباريات الكبرى وسبق له وأن حصل على لقب كأس مصر من الزمالك عندما كان مديرا فنيا لإنبى، بجانب امتلاك الإنتاج الحربى لمجموعة جيدة من اللاعبين وعلى رأسهم المهاجم المخضرم محمد رجب.

ويسعى الجهاز الفنى للإنتاج الحربى إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن لمواجهة الزمالك من أجل الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة بعد العروض المميزة التى يقدمها الفريق خلال الموسم الحالى.

وكان مختار مختار أعلن قائمة الإنتاج الحربى وضمت كل من: عامر عامر و أحمد يحيى وأحمد شديد قناوى ومحمود البدري ومحمود حمادة ومحمد عادل وغنام محمد وموسي دياوارا وعبدالعزيز محمود شحاتة أبو كف والسيد الشبراوي ومحمود البدري ومعاذ الحناوي ومحمود كابونجا وعبد الرحمن فاروق وكريم لالا وجميس تيدي وعبد الرحمن بودي وويليام أوكروكت ومحمد مسعد ومحمد رجب.
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