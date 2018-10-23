مدير أمن البحيرة يتفقد الحالة الأمنية بشوارع البحيرة

قام اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بجولة ميدانية اليوم لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المحافظة وللوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات لمجابهة كل ما يخل بالأمن العام شملت مياديين مدينه دمنهور وإدارة قوات الأمن.



شملت جولة مدير الأمن تفقد إدارة قوات الأمن والتقى بالضباط والأفراد وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للقوات.



طالب مدير أمن البحيرة جميع الضباط والأفراد بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين وحسن معاملة المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

