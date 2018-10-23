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برلمان

12 وفديا يقدمون أوراق ترشحهم للهيئة العليا للحزب

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:13 م
حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصى
أغلقت منذ قليل لجنة تلقى طلبات الترشح باب التقدم لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد على أن تواصل عملها صباح غد الأربعاء برئاسة اللواء احمد الشاهد .

وتقدم اليوم، وهو اليوم الرابع لتلقى الطلبات للترشح للهيئة العليا، 12 وفديا هم محمد إبراهيم وحسن شعبان وإبراهيم البنا وطلعت السويدى ومحمد الشريف وشعبان هريدى وأحمد عوده و هانى أباظه و محمود خلف وعيد هيكل وعبد السند يمامه وعبد العظيم الباسل

وتقدم للسكرتارية 6 هم سماح السودانى وايهاب محروس وزيادة الخياط وعمر المصرى ومحمد جمعه أبو الروس وولاء النعمانى.
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