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حوادث

حبس ممرض تحرش بمريضة تحت تأثير المخدر داخل العناية المركزة بمستشفى الدمرداش

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:07 م
حبس ممرض لتحرشه بمريضة
حبس ممرض لتحرشه بمريضة
عمرو خليفة
أمرت نيابة الوايلي، حبس ممرض في مستشفى الدمرداش لاتهامه بالتحرش بإحدى المريضات عقب إجرائها عملية زائدة أثناء وجودها في العناية المركزة بالمستشفى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الممرض "ع. م" 23 سنة لازم غرفة المريضة أثناء احتجازها داخل العناية المركزة بعد العملية وتحرش بها أثناء نومها مستغلًا تأثير المخدر عليها.

وأضافت التحقيقات أنه بفحص الكاميرات تبين أن المتهم تردد على غرفة الضحية لمدة 5 ساعات ولمس أجزاء حساسة من جسدها.

كانت النيابة قررت التحفظ على كاميرات المستشفى ومراجعة التسجيلات للتأكد من وجود تحرش بالفترة من عدمه وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.
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