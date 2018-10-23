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تعليم

تعرف على شروط الاشتراك بمسابقات الألعاب الرياضية الفردية بجامعة حلوان

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:21 م
صدى البلد
مارتينا صبحي
أعلنت إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بجامعة حلوان، عن شروط اشتراك الطلاب بالألعاب الرياضية الفردية، والتى من المقرر أن تبدأ يوم الخميس الموافق ٢٥ أكتوبر الجاري، وستستمر حتى ٣٠ نوفمبر القادم ، على أن تبدأ البطولات في الساعة ١٠ صباحًا، وأوضحت أنه يجب على الطلاب التواجد في تمام الساعة ٩.٣٠ صباحًا للتسجيل بالألعاب، مع التأكيد علي مشاركة الطالب بالزى الرياضى، وإحضار بطاقة الرقم القومي الخاص به معه.

وأضافت الإدارة العامة لرعاية الشباب خلال البيان الصادر عن الجامعة، أن المشاركة متاحة لجميع كليات جامعة حلوان، والسماح لسائر الكليات بالمشاركة بأى عدد من الطلاب في المسابقة الرياضية الفردية.

جدير بالذكر أنه في حالة حصول كلية علي الثلاث مراكز الاولى، يحجب المركز الثالث عن الكلية ويعطى لكلية أخرى .
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