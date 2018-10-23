محافظ البحر الأحمر: الانتهاء من إنشاء السدود استعدادا لمواجهة السيول .. فيديو

قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن العمل على تحسين الصورة البصرية لمدينة الغردقة مستمر ويشتمل ذلك على التطوير الحضري للمدينة ومنها منطقة الملاحة والمينا، مضيفا:" تلك المناطق قديمة وحالة المنازل فيها سيئة وهناك أربع شركات تعمل على تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة الخارجية للمنازل".



وأضاف " عبد الله"، في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه مع نهاية عام 2019 سيتم الانتهاء من تطوير البنية التحتية داخل المحافظة وداخل منطقة الملاحة والمينا.



وأكمل:" انتهينا من إنشاء السدود والبحيرات برأس غارب والغردقة وسفاجا ومرسى علم وشلاتين استعدادا لمواجهة السيول، ولكن علينا التنبيه على أن الكارثة الطبيعية تكون أكبر من إمكانات أي عمل صناعي ينفذه البشر لمواجهة تلك الكارثة".

