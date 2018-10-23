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حوادث

إصابة طالب بنزيف إثر سقوط طوب عليه بمدرسة بالمرج

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:59 م
إصابة طالب بنزيف
إصابة طالب بنزيف اثر سقوط طوب عليه
كتب محمد صبرى
أنقذت العناية الإلهية حياة طفل فى عمر الزهور من الموت بعد أن سقطت فوق رأسه قالب طوب ليسقط على الأرض فى حوش الفناء غارقا بدمائه.

وكان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغا بإصابة طفل بالصف الابتدائي بنزيف فى رأسه على اثر سقوط قالب طوب فوق رأسه على الفور تم نقله إلى مستشفى المطرية العام.

حيث وجه الدكتور محمد صفى الدين مدير عام المستشفى بتوفير الرعاية اللازمة للطفل بعد أن أصيب بنزيف واشتباه بارتجاج بالمخ إلا أن سرعة التعامل مع الحاله حال دون ذلك تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة للتحقيق.
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