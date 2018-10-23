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وزير النقل: تشكيل لجنة بين مصر والسودان لربط البلدين بخط سكة حديد.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:07 م
هشام عرفات
هشام عرفات
هاني حسين
قال هشام عرفات، وزير النقل، إنه تم تشكيل لجنة بين هيئتي السكك الحديدية في كل من مصر والسودان من أجل ربط البلدين بخط سكة حديد، ونستهدف مد خط السكة الحديد بين مصر والسودان حتى يتم استخدامه في التجارة.

وأضاف "عرفات" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة ربط افريقيا بخط سكك حديدية طولي وعرضي.

وتابع: "نكمل أركان الدراسات الخاصة بالمشروع من أجل تنفيذه على أكمل وجه، ونحن نعمل وفقا لـ خطة مكتملة الأركان لتطوير مرفق السكك الحديدية وتطوير البنية التحتية والإشارات".
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